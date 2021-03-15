Logitech Pro X Superlight Mouse satışa sunuldu

Oyun deneyimine yeni bir boyut kazandıran Pro X Superlight Mouse, oyuncular tarafından merakla bekleniyordu. Logitech Pro X Superlight Mouse özellikleri de açıklandı.

Kablosuz oyuncu ekipmanlarıyla mükemmel bir oyun deneyimi sunan Logitech G'nin, dünyanın en iyi e-spor profesyonelleri ile birlikte tasarlanan, 63 gramdan daha hafif ve ultra hassas HERO 25K sensöre sahip yeni nesil oyuncu mouse'uPRO X SUPERLIGHT Türkiye'de satışa sunuldu.

LOGITECH PRO X SUPERLIGHT ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının dünyadaki lider markası Logitech G, en hafif kablosuz oyuncu mouse'u PRO X SUPERLIGHT'ı Türkiye'de satışa sundu. Son derece rafine bir mekanik tasarımla birlikte LIGHTSPEED kablosuz teknolojisine ve HERO 25K sensöre sahip olan mouse, espor profesyonellerine hitap ederken, oyun deneyimini daha mükemmel hale getiriyor. Kalite, performans ve tasarım üstünlüğü vadeden Logitech G PRO serisi ekipmanları, PRO X SUPERLIGHT oyuncu mouse'u ile birlikte dünyanın en seçkin espor profesyonelleri için yeni bir standart belirliyor.

70 saate kadar pil ömrü

Logitech G PRO X SUPERLIGHT, oyunculara 70 saate kadar pil ömrü sunarken, hassasiyet, hız, manevra kabiliyeti özellikleriyle kullanıcılara eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Logitech G'nin yüksek performanslı HERO 25K sensörüyle gelen PRO X SUPERLIGHT, güncellenmiş tarama algoritması sayesinde hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde ultra hassas kontrol sağlıyor.

Oyun deneyimi G PRO X SUPERLIGHT ile yeni bir boyut kazanıyor…

Logitech G PRO X SUPERLIGHT'ın Türkiye'de satışa çıkmasını değerlendiren Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "Logitech G olarak teknoloji ve tasarımdaki üstünlüğümüzü her ürünle yeniden ortaya koyuyoruz. Oyun deneyimine yeni bir boyut getiren G PRO X SUPERLIGHT Mouse e-spor oyuncularına mükemmel bir deneyim sunuyor. PRO X SUPERLIGHT, 63 gramın altındaki ağırlığıyla şimdiye kadar ürettiğimiz en hafif oyuncu mouse'u, üstelik hafif olduğu kadar da hassas ve hızlı. Böylece kullanıcılar oyun içerisinde sorun yaşamadan direkt olarak galibiyete odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde de PRO serisine profesyoneller ile geliştiridiğimiz yeni ürünler ve teknolojiler eklemeye, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların hayatını kolaylaştırmaya hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.