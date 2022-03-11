Logan Paul, WWE 2K22'ye DLC karakteri olarak geliyor
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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WWE 2K22 lansmanı sonrası içerik güncellemelerinin Temmuz 2022'ye kadar devam edeceği bildirildi. Dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul, Amerikalı oyuncu Mr. T ve rapçi Machine Gun Kelly gibi ünlülerin de WWE 2K22'de yer alacağı açıklandı.
Logan Paul, Mr. T, Machine Gun Kelly, Ronda Rousey, Cactus Jack ve daha fazla birçok oynanabilir karakter eklenecek. Bu paket içerikleri toplamda Wwe 2k22'nin kadrosuna 28 yeni karakter ekleyecek.
Oyuna eklenecek bazı ünlüler sadece popüler oldukları için değil, WWE 2K22 ve dövüşle ilgisi olduğu için ekleniyor. Örneğin, Machine Gun Kelly, WWE 2K22'nin yönetici film müziği yapımcısıdır ve Logan Paul ise ortağı The Miz ile Rey Mysterio ve oğlu Dominik Mysterio'ya karşı WrestleMania maçına çıkmaya hazırlanıyor.
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- Yokozuna
- Umaga
- Rikishi
- Omos
- Kacy Catanzaro
- Cactus Jack
- The Boogeyman
- Vader
- Ilja Dragunov
- Indi Hartwell
- Hurricane Helms
- Stacy Keibler
- A-Kid
- Wes Lee
- Nash Carter
- Doink the Clown
- Ronda Rousey
- The British Bulldog
- Mr. T
- Doudrop
- Rick Boogs
- Rob Van Dam
- Logan Paul
- Machine Gun Kelly
- LA Knight
- Xia Li
- Commander Azeez
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022