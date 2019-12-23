Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdı
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Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, Zeytinli Çayı'nda bulunan balıkçı teknelerini sürükledi.

23.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:31
Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdı
BALIKESİR'in ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, Çayı'nda bulunan balıkçı teknelerini sürükledi. Bir teknenin batış anı ise kameralara yansıdı.

Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, bugün saatlerinden itibaren etkisini azaltırken, yerini zaman zaman şiddetlenen sağanağa bıraktı. Gece süren fırtınadan ise en fazla balıkçı tekneleri etkilendi. Gece lodostan etkilenen bir balıkçı teknesinin batış anı ise sabah saatlerin DHA tarafından görüntülendi. valiliğinden yapılan açıklamada, lodosun etkisinin Salı sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
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