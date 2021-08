LNG Esports, Suning ve Top Esports'u mağlup ederek bir üst turda RNG ile eşleşti

Top Esports'un Worlds umutları tükendi. Team WE, Rare Atom ve BLG'nin şansı arttı.

LPL 2021 Yaz Mevsimi playoff heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Normal sezona çok iyi bir başlangıç yapan fakat daha sonrasında orta sıralara kadar düşen LNG Esports, geçtiğimiz hafta playoff ilk turunda Suning ekibini 3-2 mağlup etmişti. Bugün oynanan kazananlar grubu ikinci tur mücadelesinde Top Esports'u yenmeyi başaran LNG, rakibinin umutlarını tamamen bitirdi.

LPL bu sene Dünya Şampiyonası'na dört farklı takımla geliyor

Böylelikle geçtiğimiz sene Dünya Şampiyonası'nda LPL'i temsil eden dört takım: Suning, TES, JDG ve LGD'yi 2021 Dünya Şampiyonası'nda izleyemeyeceğiz. Top Esports'un elenmesiyle birlikte alt grupta yer alan Team WE, Rare Atom ve Bilibili Gaming'in şansı oldukça arttı. Oh My God'ı 3-0'lık skorla alt etmeyi başaran Team WE bir üst turda Bilibili Gaming ile karşılacak. O seriden galip ayrılan taraf Rare Atom'un rakibi olacak. LPL 2021 Yaz Mevsimi play-off takvimi şu şekilde:

15 Ağustos

12: 00 — Bilibili Gaming vs Team WE

19 Ağustos

12: 00 — RNG vs LNG Esports

20 Ağustos

12: 00 — Rare Atom vs (BLG vs WE kazananı)

LPL sistemi gereği takımların tıpkı LEC'deki gibi Dünya Şampiyonası'na katılmak için yeterli puan toplaması gerekiyor. FPX, RNG ve EDG'nin açık ara ilk üç sırada yer aldığını dikkate aldığımızda dördüncü kota dahilinde WE, BLG, RA ve LNG takımlarından birini 2021 Dünya Şampiyonası'nda izleyeceğiz.

