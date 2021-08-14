LNG Esports, Suning ve Top Esports'u mağlup ederek bir üst turda RNG ile eşleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LNG Esports, Suning ve Top Esports'u mağlup ederek bir üst turda RNG ile eşleşti

LNG Esports, Suning ve Top Esports'u mağlup ederek bir üst turda RNG ile eşleşti
Playerbros - Haberler | Gamegar

Top Esports'un Worlds umutları tükendi. Team WE, Rare Atom ve BLG'nin şansı arttı.

LPL 2021 Yaz Mevsimi playoff heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Normal sezona çok iyi bir başlangıç yapan fakat daha sonrasında orta sıralara kadar düşen LNG Esports, geçtiğimiz hafta playoff ilk turunda Suning ekibini 3-2 mağlup etmişti. Bugün oynanan kazananlar grubu ikinci tur mücadelesinde Top Esports'u yenmeyi başaran LNG, rakibinin umutlarını tamamen bitirdi.

LPL bu sene Dünya Şampiyonası'na dört farklı takımla geliyor

Böylelikle geçtiğimiz sene Dünya Şampiyonası'nda LPL'i temsil eden dört takım: Suning, TES, JDG ve LGD'yi 2021 Dünya Şampiyonası'nda izleyemeyeceğiz. Top Esports'un elenmesiyle birlikte alt grupta yer alan Team WE, Rare Atom ve Bilibili Gaming'in şansı oldukça arttı. Oh My God'ı 3-0'lık skorla alt etmeyi başaran Team WE bir üst turda Bilibili Gaming ile karşılacak. O seriden galip ayrılan taraf Rare Atom'un rakibi olacak. LPL 2021 Yaz Mevsimi play-off takvimi şu şekilde:

15 Ağustos

12: 00 —  Bilibili Gaming vs Team WE

19 Ağustos

12: 00 —  RNG vs LNG Esports

20 Ağustos

12: 00  —  Rare Atom vs (BLG vs WE kazananı)

LPL sistemi gereği takımların tıpkı LEC'deki gibi Dünya Şampiyonası'na katılmak için yeterli puan toplaması gerekiyor. FPX, RNG ve EDG'nin açık ara ilk üç sırada yer aldığını dikkate aldığımızda dördüncü kota dahilinde WE, BLG, RA ve LNG takımlarından birini 2021 Dünya Şampiyonası'nda izleyeceğiz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Ziya Selçuk Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ece Üner Haluk Levent Mustafa Sandal
Spor Caner Erkin Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LNG Esports, Suning ve Top Esports'u mağlup ederek bir üst turda RNG ile eşleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 21:22:53. #1.15#

title