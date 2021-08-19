LNG Esports son şampiyon RNG'yi mağlup etti ve bir üst turda FPX'in rakibi oldu
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LNG Esports son şampiyon RNG'yi mağlup etti ve bir üst turda FPX'in rakibi oldu

LNG Esports son şampiyon RNG'yi mağlup etti ve bir üst turda FPX'in rakibi oldu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tarzan farkını konuşturmaya devam ediyor

LPL 2021 Yaz Mevsimi playoff heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kazananlar grubunda önce Suning, ardından Top Esports'u elemeyi başaran Tarzan'ın önderliğindeki LNG Esports, üçüncü turda geçtiğimiz mevsimin şampiyonu RNG'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Dördüncü turda FunPlus Phoenix'in rakibi olan LNG Esports yarı finalden yalnızca bir seri uzaklıkta.

RNG için işler zora girdi

Normal sezona çok iyi bir başlangıç yapıp devamını getiremeyen LNG Esports ligi sekizinci sırada tamamlamıştı. En büyük hedefleri bu mevsim Tarzan transferiyle playoff'lara kalmaktı. Suning karşısında alınan galibiyetin ardından Top Esports eşleşmesinden mutlak mağlubiyetle ayrılması beklenen LNG ekibi Icon ve Ale'nin de performansını arttırmasıyla birlikte herkesi şaşırtmayı başardı.

Kazananlar grubu birinci ve ikinci turunu geçmeyi başaran LNG Esports, ligi galibiyet serisiyle kapatan son LPL ve MSI şampiyonu RNG'yi 3-1'lik skorla geçerek yılın sürprizlerinden birine imza attı. 2019 yılında kurulan LNG takımı bu sene 'nda LPL bölgesini temsil etmeye çok yaklaştı.

Bugün oynanan serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. RNG'nin kaybedenler grubuna düşmesiyle birlikte yarın oynanacak Team WE vs Rare Atom serisinin önemi bir hayli arttı. İşte son durum:

Kaynak: Playerbros

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