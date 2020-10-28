Liyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat sistemi nedir? Liyakat göstermek ne demektir?

Liyakat kelimesi zaman zaman karşımıza çıkan ve tam anlamını bilemediğimiz ancak kullanılan bir kelimedir. Bu kelime zaman zaman farklı anlama geçen kelimeler yerine de kullanılır. Peki, liiyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat sistemi nedir? Liyakat göstermek ne demektir?