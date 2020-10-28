Liyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat sistemi nedir? Liyakat göstermek ne demektir?
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Liyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat sistemi nedir? Liyakat göstermek ne demektir?

28.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:00
Liyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat sistemi nedir? Liyakat göstermek ne demektir?

Liyakat kelimesi zaman zaman karşımıza çıkan ve tam anlamını bilemediğimiz ancak kullanılan bir kelimedir. Bu kelime zaman zaman farklı anlama geçen kelimeler yerine de kullanılır. Peki, liiyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat sistemi nedir? Liyakat göstermek ne demektir?

Liyakat kelimesi pek çok yerde karşımıza çıkar. ANlamlı yada anlamsız birçok noktada karşılaştığımız ve sıklıkla cümle içinde kullanılan bu kelimenin anlamı çokça merak ediliyor. Peki, liyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat sistemi nedir? Liyakat göstermek ne demektir?

LİYAKAT NEDİR?

- Bir kişinin, kendine iş verilirken güven duyulmasını elde ettiren kalitesi, o işe yaraşması, değim.

- Yeterlilik.

- Layık olma, uygunluk, yaraşır olma, değim.

Liyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat sistemi nedir? Liyakat göstermek ne demektir?

LİYAKAT TDK'YA GÖRE ANLAMI NEDİR?

1. isim Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, değim:

"Liyakat ve namusa dayanan zenginliğe düşman değilim." - Mehmet Kaplan

2. isim Kifayet:

"Her birimiz kendi liyakatimize göre, üzerimize bir vazife almalıyız." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

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