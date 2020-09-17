Liverpool Belediye Başkanı Rothery, yamaç paraşütü ile uçtu
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Liverpool Belediye Başkanı Rothery, yamaç paraşütü ile uçtu

Muğla'nın Fethiye ilçesi tatil için gelen İngiltere Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile birlikte Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Liverpool Belediye Başkanı Rothery, yamaç paraşütü ile uçtu
17.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:01

Muğla'nın Fethiye ilçesi tatil için gelen İngiltere Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile birlikte Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Dünyaca ünlü Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıkan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve, Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, hazırlıkların ardından tandem (ikili) uçuş yaptı.

Ölüdeniz eşsiz manzarası eşliğinde yaklaşık yarım saatlik uçuşun ardından Karaca ile Rothery, Belcekız Plajı'na sorunsuz iniş yaptı. Rothery, gazetecilere, ilk kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını ve kendisi için eşsiz bir tecrübe olduğunu söyledi.

Ekinliği çok güveni bulduğunu ve ülkesinde herkese tavsiye edeceğini belirten Rothery, "Burada doğa ve deniz çok güzel. Tekrar Fethiye'ye gelip uçuş yapmak istiyorum. Pilotlar çok tecrübeli. İngiltere'de de yamaç paraşütü yapılan alanlar var. Fethiye ve Babadağ, tabi ki bizim ülkemize göre çok muhteşem güzelliğe sahip. Tecrübeli pilot arkadaşları İngiltere'ye uçuş için davet ettik" diye konuştu.

Rothery, Ölüdeniz ve çevresinin muhteşem güzelliğinin gökyüzünden daha net görüldüğünü kaydetti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Liverpool'un, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olduğunu belediye başkanını ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bölgeye gelen turistlerin önemli bir kısmının İngilizlerde oluştuğunu dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

"Hem ekonomik hem de kültürlerin birleşmesi açısından biz onlarla ortak projelere imza atmak istiyoruz. Kardeş belediye olma konusunda fikir birliğine vardık. Önümüzdeki günlerde yasal alt yapısını hazırlayıp, kardeş şehir olacağız. Bölgemiz turizmi için ve aynı zamanda Liverpool için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Bu kardeş şehri güçlü bir şekilde taçlandırmak istiyoruz." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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