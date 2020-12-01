Liverpool-Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool-Ajax hangi kanalda? Liverpool-Ajax şifresiz canlı izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Liverpool-Ajax maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Liverpool-Ajax maçı hangi kanalda? Liverpool-Ajax şifresiz canlı izlenecek mi? Liverpool-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta?