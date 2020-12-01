Liverpool-Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool-Ajax hangi kanalda? Liverpool-Ajax şifresiz canlı izle!
01.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:13
UEFA Şampiyonlar Ligi maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Liverpool-Ajax maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Liverpool-Ajax maçı hangi kanalda? Liverpool-Ajax şifresiz canlı izlenecek mi? Liverpool-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçı tüm hızıyla devam ederken maç Liverpool-Ajax ile karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool-Ajax maçı hangi kanalda, hakemi kim? Liverpool-Ajax şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
BEİN SPORT 2 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
CBC Sport Azerspace 46E, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
LİVERPOOL-AJAX MAÇI HANGİ GÜN?
Liverpool-Ajax Maçı 01 Aralık Salı günü oynanacak.
LİVERPOOL-AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?
Liverpool-Ajax Maçı 23:00'de başlayacak.
LİVERPOOL-AJAX MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Liverpool ile Ajax arasındaki UEFA Şampiyonlar LigiMaçı Anfield, Liverpool'da oynanacak.