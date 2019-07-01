Litvanya'da 115 yıllık tarihi cezaevi kapanıyor
Kuzey Avrupa ülkesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'un merkezinde bulunan ve 115 yıldır cezaevi olarak kullanılan tarihi Lukiskes Remand Hapishanesi'nin kapılarına kilit vuruluyor
Kuzey Avrupa ülkesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'un merkezinde bulunan ve 115 yıldır cezaevi olarak kullanılan tarihi Lukiskes Remand Hapishanesi'nin kapılarına kilit vuruluyor.
Aralarında ömür boyu ceza alanların da bulunduğu mahkumların başka cezaevlerine nakledilmesinin ardından 6 binadan oluşan cezaevinin mülkiyet hakkı, devlet idaresindeki emlak bankasına devredilecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri
23:02 İngiltere'yi şoke eden olay! Uçağın iniş takımından erkek cesedi Londra'daki bir evin bahçesine...
22:07 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB'nin Tahran'a "otomatik yaptırımlar" uygulamasını istedi
21:52 Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisi'ni bastı, polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı