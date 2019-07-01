Litvanya'da 115 yıllık tarihi cezaevi kapanıyor

Litvanya'da 115 yıllık tarihi cezaevi kapanıyor

Kuzey Avrupa ülkesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'un merkezinde bulunan ve 115 yıldır cezaevi olarak kullanılan tarihi Lukiskes Remand Hapishanesi'nin kapılarına kilit vuruluyor

Litvanya'da 115 yıllık tarihi cezaevi kapanıyor

Kuzey Avrupa ülkesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'un merkezinde bulunan ve 115 yıldır cezaevi olarak kullanılan tarihi Lukiskes Remand Hapishanesi'nin kapılarına kilit vuruluyor.

Aralarında ömür boyu ceza alanların da bulunduğu mahkumların başka cezaevlerine nakledilmesinin ardından 6 binadan oluşan cezaevinin mülkiyet hakkı, devlet idaresindeki emlak bankasına devredilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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