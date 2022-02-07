LİSTVYANKA - Baykal'da gemiler buz esaretinde - Haberler
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LİSTVYANKA - Baykal'da gemiler buz esaretinde

AA, Tatyana Stepanova - Güncel
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Baykal Gölü (Drone) Gölün limanında yer alan gemiler ve botlar (Drone) Rusya'nın Sibirya bölgesinin güneyindeki, İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında kalan dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü'nde sert kış koşulları yaşanıyor.

Baykal Gölü (Drone)

Gölün limanında yer alan gemiler ve botlar (Drone)

Rusya'nın Sibirya bölgesinin güneyindeki, İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında kalan dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü'nde sert kış koşulları yaşanıyor. Listvyanka kentinde buz kütlelerinin kapladığı gölün limanında, gemiler ve botlar baharın gelmesini ve donan gölde buzların çözülmesini bekliyor.

LİSTVYANKA - Baykal'da gemiler buz esaretinde

LİSTVYANKA - Baykal'da gemiler buz esaretinde

LİSTVYANKA - Baykal'da gemiler buz esaretinde

AA / Tatyana Stepanova - Güncel

Baykal Gölü, Sibirya, Drone, Rusya, Güncel, Haber

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