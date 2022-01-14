ESKİŞEHİR - Liseyi mesken tutan can dostlar öğrencilerin gözdesi oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Anadolu Lisesinde sahiplenilen 3 köpek ve bir Kedi, okulun maskotu haline geldi.

Okuldaki can dostların hikayesi, müdür yardımcısı Mustafa Yetim'in 5 yıl önce okula kendisine ait kurt köpeğini öğrencilerin sevmesi için getirmesiyle başladı. Hayvanları çok seven ve köpek sahiplenmek isteyen öğrencilerini kırmayan Yetim, okula yavru köpek getirdi.

Lisenin bahçesinde inşa edilen kulübesinde yaşamaya başlayan ve "Eva" ismi verilen Alman çoban köpeğinin, 3 yıl sonra bir yavrusu dünyaya geldi. "Gece" adı verilen yavrunun ardından 4 aylık sokak köpeği "Cesur" da sahiplendi.

Öğrencilerin geçen yıl soğuk havada bulup sahiplendiği kedi "Müzeyyen" de köpeklerin arkadaşı oldu.

Çocukların elleriyle besleyip büyüttüğü hayvanlar kimi zaman okulun koridorlarında, sınıflarında dolaşarak, bazen de sıralarda oturarak bu sevgiye karşılık veriyor.

"Hayvan sevmeyen insanı sevemez"

Mustafa Yetim, AA muhabirine, 6 yıl önce atandığı okulda öğrencilerinin isteğini yerine getirmesiyle başlayan serüvenin mutlu bir şekilde sürdüğünü söyledi.

İlk sahiplendikleri yavru köpeğin kulübesini öğrencilerin, harçlıklarıyla kendilerinin inşa ettiğini belirten Yetim, şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda 3 köpeğimiz, bir kedimiz var. Öğrenciler onlardan çekinmeden, korkmadan birlikte zaman geçiriyorlar. Benim hep söylediğim bir şey var: Hayvan sevmeyen insanı sevemez. Okulumuz her alanda olduğu gibi hayvan sevgisi konusunda farklılığını gösteriyor. Öğrencilerimiz çok güzel bir şekilde hayvanlara merhamet etmeyi ve bakmayı öğreniyorlar. Hatta hayvanlardan çekinen, korkan arkadaşlarımız vardı, bu korkularını yendiler. Hayvanların zararsız olduğunu, onlara bakılması, sevgi verilmesi gerektiğini ve onlardan da çok büyük sevgi aldığımızı düşünüyorum."

Yetim, kimi zaman hayvanların tedavisi konusunda da öğrencilerin büyük bir çaba içine girdiğini anlattı.

Hayvanların bakımının yanı sıra beslenmeleri konusunda da okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük katkısının olduğunu aktaran Yetim, "Okulun maskotu haline gelen kedi Müzeyyen ise soğuk bir kış günü bize sığındı. Sahibine ulaşamayınca okulda misafir ettik. İhtiyaçlarını karşıladık. Artık bir kedimiz de okulda öğrencilerimizle ders dinliyor. Onlarla beraber hayatını sürdürüyor." diye konuştu.

Dersler eğlenceli geçiyor

Öğrencilerden Ali Öner, sevimli dostlarla iyi zaman geçirdiklerini belirtti. İçlerinde var olan hayvan sevgisini eğitim hayatları boyunca daha iyi yaşadıklarını kaydeden Öner, bu durumun kendileri için sevindirici olduğunu dile getirdi.

Berfin Tekin ise hayvanları çok sevdiğini, sahiplendikleri kedi ve köpeklerle derslerin daha eğlenceli geçtiğini ifade etti.