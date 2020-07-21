Liselilerin ürettiği dezenfektan standına talep yağdı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfektan standı üreten İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), artan talebi karşılamaya çalışıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfektan standı üreten İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), artan talebi karşılamaya çalışıyor.

İslahiye MTAL Müdürü Mehmet Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla dezenfektan standı üretimine başladıklarını söyledi.

Standın satışa sunulduğu andan itibaren büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Güven, "Üretime başlarken ilçe ve komşu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör, apartmanlar, iş yerleri gibi ortamlara satmayı hedefliyorduk ama şimdi Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alıyoruz." dedi.

Okuldaki Mobilya, Ahşap Bölümü öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 7 kişilik ekip tarafından üretim yapıldığını aktaran Güven, öğrencilerin de talepten memnun olduğunu ifade etti.

Öğrenci Eren Aktan da okulda ürettikleri dezenfektan standıyla dönem içerisinde öğrendiklerini pratiğe çevirme fırsatı yakaladıklarını ifade ederek Kovid-19'la mücadeleye de destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA