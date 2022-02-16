Liselilerin kavgası smackdown güreşine taş çıkarttı! Arkadaşları o esnada tempo tuttu - Haberler
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Liselilerin kavgası smackdown güreşine taş çıkarttı! Arkadaşları o esnada tempo tuttu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da 2 liseli kavgaya tutuşunca diğer öğrenciler de "Uff helalsin", "Vur vur" diyerek tempo tuttu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aksu ilçesinin Sevgi Köyü Caddesi'nde meydana gelen olayda okul çıkışı 2 liseli arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Liselilerden biri, diğerini kucaklayarak yere çarptı.

Liselilerin kavgasına arkadaşlarından 'Vur, vur' tezahüratlı destek

"UFF HELALSİN, VUR VUR"

Tekme-tokat kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kavgayı seyreden diğer öğrencilerin yaptıkları tezahüratlar dikkat çekti. Liselilerin "Uff helalsin", "Vur vur", "Vur lan Efe" sözleri de videoda duyuldu.

Liselilerin kavgasına arkadaşlarından 'Vur, vur' tezahüratlı destek

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Başka gencin kavgayı engellemeye çalışması da kameraya yansıdı. Kavga, polis müdahalesiyle sona ererken, görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - 3. Sayfa

kavga, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (1)

Suat Mircan:

aziz nesin zamanında az oran vermiş

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