Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Vatan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek sorularını cevapladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Vatan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek sorularını cevapladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Vatan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide öğrencilerle tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşan Deniz Köken, öğrencilere tavsiyelerde bulunup sorularını yanıtladı. Öğrencilerin okulları ve eğitimle ilgili talep ve isteklerini dinleyip not alan Başkan Deniz Köken, öğrencilere her şeyden önce iyi birer birey olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi:

"Bölgemizde 80 civarı okulumuz var, yaklaşık 70 bin civarında öğrencimiz var. Her birisi ile ilgili bizim derdimiz onların hep bir tık yukarı çıkması. Eyüpsultan'da üniversite sınavlarında ilk binde öğrencilerimizin olması bizi gururlandırır ama ondan ziyade ben öğrencilerin çözdükleri test sayısına göre değerlendirilmesi taraftarı değilim. Üniversite sınavı ile her şey bitmiyor, o yüzden hayatınızda mutlaka kendinize doğru roller biçiyor olmanız lazım. Yeteneğinizi ortaya çıkarmanız lazım, hepinizin bir yeteneği var ama maalesef test çözme yarışına girdiğimiz için yeteneklerinizi ortaya çıkaramıyoruz. Ben yeteneklerin de ortaya çıkartılmasından yanayım, ilk ve ortaokul seviyesinde yetenekler ortaya çıkıyor aslında. Gelişmiş ülkeler bunu yapıyorlar ve yeteneklerine göre çocukları yönlendiriyorlar. Kendinizi gelecekte nerede görmek istiyorsanız ona göre eğitiminizi dizayn edin."

Söyleşi sonrası öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Deniz Köken, lise bahçesinde ise beden eğitimi dersinde bulunan öğrencilerle top oynadı. - İSTANBUL

Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı

Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı

Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı

Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu Beren Saat
Spor Okan Buruk Halil İbrahim Dervişoğlu Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 09:55:38. #1.12#