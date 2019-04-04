Liseliler Gazilerle Buluştu

Hatay'daki Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi Hatay Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneği üyelerini ağırladı.

3. kez düzenlenen buluşmaya çok sayıda gazi ve dernek üyesi katıldı. Gaziler Okulda mehteran gösterisiyle karşılandı.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan gaziler, yaşadıkları hatıraları anlattı.

Dernek Başkanı Hasan Karataş, gençlerin ilgisi ve saygısından memnun olduklarını belirtti.

Gazi Ziya Güleroğlu da, tarihi şahitlerinin dilinden dilemek ve kaynağından öğrenmek daha kalıcı olacağını ifade ederek, emeği geçenleri teşekkür etti.

Öğrenciler gazilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA