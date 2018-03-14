Liseliler Destan Yazıyor" Yarışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Liseliler Destanı Yazıyor" adlı şiir, hikaye ve deneme yarışmasında şiir kategorisinde, Erzincan Nevzat Ayaz Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Reyhan Can Türkiye birincisi oldu.

Can, okulunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünden iki gün sonra "Türkiye'nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi" konulu yarışmada birinci olduğunu öğrenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Darbeder Adam" adlı şiirinin 15 kıtadan oluştuğunu belirten Can, "Şiiri yaklaşık üç haftada yazdım. Yazarken bazen heyecanlandım, bazen kahramanların resimleri, görüntüleri gözümün önüne geldi. 1913 nedir? 1960 nedir? Darbe nedir? Okuyorsun, biraz araştırıyorsun. Hepsi insanı etkiliyor." dedi.

Can, darbenin, 15 Temmuz öncesinde bilmediği bir terim olduğuna dikkati çekerek, "Belki yaşamadığımız için arkadaşlarım da ben de bilmiyorduk. 'Darbe' denilince artık gözümüzün önüne tanklar, o tankların önündeki insanlar geliyor. 'Darbe' denince artık askerlerin korkunç bir şekilde girmesi değil de bizim sela seslerimiz, çarşı meydanlarına inmemiz geliyor." diye konuştu.

Can, ödülünü yarın düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacağını dile getirerek, heyecanlı ve mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Nevzat Ayaz Fen Lisesi Müdürü İdris Meral ise yarışmada şiir dalında Türkiye birincisi olan öğrencileri ile gurur duyduklarını dile getirerek, "Yarışma sayesinde öğrencilerimizde o hain darbe girişimi ile ilgili bilinç olduğunu fark ettik. Bu bize ayrıca mutluluk kaynağı oldu." dedi.