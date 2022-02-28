Liseli kız, "Seni kaçıracağım" diyen 40 yaşındaki adamı köy meydanında öldürdü - Haberler

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Liseli kız, "Seni kaçıracağım" diyen 40 yaşındaki adamı köy meydanında öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E. adlı kız, kendisini "Seni kaçırıp, evleneceğim" diye rahatsız ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı köy meydanında tabancayla vurup öldürdü.

Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., bir süredir, "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı, (40) köy meydanındaki çeşmenin yanında gördü. A.E., hayvanları sulayan Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Liseli kız, 'Seni kaçıracağım' diyen 40 yaşındaki adamı köy meydanında öldürdü

GENÇ KIZ GÖZALTINA ALINDI

Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri A.E.'yi evinde silahıyla gözaltına aldı.

Liseli kız, 'Seni kaçıracağım' diyen 40 yaşındaki adamı köy meydanında öldürdü

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

A.E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - 3. Sayfa

Jandarma, Arpaçay, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

YazıYORUM:

Kişilerin asla öldürme hakkı yoktur. Böyle bir şey diğerlerine kötü örnek olur. Ama Devlet de buna yakın ceza vermeli. Öncesinde uyarı tekrarında kısa olmayan bir hapis süresi.

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Burak Güran:

bakalım ne işe yaradığı belli olmayan bakan bu kıza sahip çıkacak mı , hiç sanmam ama belki kamuoyundan baskı gelirse ..

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vatandaş rıza:

Ceza verilmemeli ödül verilmeli şiğkayetci olsa ön kapıdan alır arka kapıdan salarlardı

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