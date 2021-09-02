Liseler ne zaman açılacak? MEB'ten lise açıklaması!

Vatandaşlar tarafından merak edilen okullar ne zaman açılacak, sorusu MEB tarafından 2021-2021 üzerinden yanıtlandı. Peki, liseler ne zaman açılacak? MEB'ten lise açıklaması ve diğer detaylar…

Eylül ayının gelmesiyle birlikte okulların açılış tarihleri de merak edildi. Geçtiğimiz dönemin büyük bölümünü evinde geçiren öğrenciler bu yıl okullarına dönmeye hazırlanıyor.Peki, Liseler ne zaman açılacak? MEB'den lise açıklaması!

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullarımızı 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız" dedi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MEB'DEN EĞİTİM DÖNEMİ AÇIKLAMASI!

Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Dolayısıyla hepimiz, corona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.

* Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

* Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

* Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" ifadelerini kullandı.