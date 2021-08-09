Liseler ne zaman açılacak 2021? Liseler ne zaman başlayacak? Liseler yüz yüze mi olacak? İşte Liselerin açılış tarihi!

Liseler ne zaman açılacak 2021? merak edilmekte. LGS 3. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından en çok merak edilen bir diğer konu liselerin ne zaman açılacağı oldu. Peki, Liseler ne zaman açılacak 2021? Liseler ne zaman başlayacak? Liseler yüz yüze mi olacak? İşte Liselerin açılış tarihi!

Ağustos ayına girilmesinin ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de Liselerin açılış tarihi oldu. LGS 3. nakil tercihlerinin açıklanmasının ardınan öğrenciler tarafından en çok merak edilen "Liseler ne zaman açılacak 2021? Liseler ne zaman başlayacak? Liseler yüz yüze mi olacak? İşte Liselerin açılış tarihi!" soruları oldu. İşte detaylar...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı için liselerin açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi takviminde Birinci dönemi, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak.

Birinci dönem ara tatili ise 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 bitecek. Yarıyıl tatilinin başlangıcı 24 Ocak 2022 Pazartesi günü olarak yer alırken, 4 Şubat 2022 Cuma sona erecek.

Liselerde ikinci dönem başlangıcı 7 Şubat 2022 Pazartesi günü olarak takvimde yer alırken,liselerin ikinci dönem sona ereceği tarih ise 17 Haziran 2022 Cuma günü olarak belirlenmiştir.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.

LİSELER YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?



Yüz yüze eğitimin olup, olmayacağı 6 Eylül 2021 Pazartesi günü tarihindeki aşılama ve vaka sayılarına paralel olarak karar karar verilecek. Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer konuya dair yaptığı açıklamada okulların yeni dönemde yüz yüze açılacağı şeklinde mesajını verdi.