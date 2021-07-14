Liseler ne zaman açılacak 2021? Liseler açılacak mı2021? MEB takvim!

Koronavirüs sebebiyle online eğitime geçen liseler, bu yıl yüz yüze eğitime başlayacak. Peki, Liseler ne zaman açılacak 2021? Liseler açılacak mı2021? MEB takvim!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Liseler ne zaman açılacak 2021? Liseler açılacak mı2021? MEB takvim!

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre okullar eylül ayında açılacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek - Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

ZİYA SELÇUK AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programına konuk oldu. Bakan Selçuk, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, soru gelmesi üzerine okulların açılış tarihine de değindi.Selçuk, Kübra Par tarafından sorulan, "Önümüzdeki yıl uzaktan eğitim devam edecek mi? Bütün olasılıkların göz önünde bulunduruluyor? Çocuklar yine evlerde mi olacak, yoksa tamam bitti bu iş yüz yüze eğitime başlıyoruz uzaktan eğitim tarihe karışıyor diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya açıklık getirdi. "Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başlandı. Türkiye'de de kontrol edilebilir bir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz."