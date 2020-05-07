Lisede Geçen Korku Oyunu What Happened Duyuruldu
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Lisede Geçen Korku Oyunu What Happened Duyuruldu

Lisede Geçen Korku Oyunu What Happened Duyuruldu
07.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:44

Birinci kişi bakış açısından oynanacak korku oyunu What Happened duyuruldu. Hikaye olarak bizlere Stiles isimli bir öğrencinin başından geçenler anlatılacak.

Birinci kişi bakış açısından oynanacak korku oyunu What Happened duyuruldu. Hikaye olarak bizlere Stiles isimli bir öğrencinin başından geçenler anlatılacak.

What Happened, Katnappe ve Sourena Games ortaklığında Genius Slackers tarafından geliştiriliyor. Öncelikli olarak Temmuz ayı içerisinde PC (Steam) üzerinden yayınlanacak olan oyun, daha sonra da konsollar için satışa sunulacak.

What Happened, Bir Lise Öğrencisinin Hikayesini Anlatacak

Bir lisede geçecek olan hikayede Stiles isimli bir lise öğrencisini yöneteceğiniz What Happened, karakterinizin zihninin karanlık bölgelerinde hem gerçek hem de hayali şeytanları ile mücadelesine sahne olacak. Bu bağlamda depresyon ve kaygı ögelerinin de oyunun içeriğine dahil olması ile bizleri bir hayli ürkütücü bir oyunun beklediğine dair şüphe yok.

What Happened genel olarak bakıldığında daha önceden gördüğümüz oyun ile benzerlik gösterse de, depresyon ve kaygının işin içine dahil olması ile kişisel meselelerin ön plana çıkması ile Life is Strange tarzı hikaye anlatımı ile hafiften Silent Hill havasının estiği bir oyun olacakmış gibi görünüyor. Bununla birlikte çeşitli bulmacalar ile de karşılaşacağız. Bu da haliyle oyunu ilgi çekici hale getiriyor. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz?

Yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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