Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı
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Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

'Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. 44 yaşındaki bir adama kaçarak evlenen 18 yaşındaki genç kızın ailesi, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Adamın "Beyza'yı çok seviyorum. Onun için yapmayacak bir şeyim yok" sözleri izleyicileri çileden çıkardı.

Bir süre önce kendisinden 26 yaş büyük Savaş Başol'a kaçan 18 yaşındaki Beyza'nın Isparta'da yaşayan ailesi, kızlarının zorla kaçırıldığı gerekçesiyle Esra Erol'a başvurdu. Ancak programda acılı aileyi dinleyen Erol ve stüdyodakiler, genç kızın Başol ile evlendiğini duyunca adeta şok oldu.

"BEYZA İÇİN YAPMAYACAĞIM ŞEY YOK"

Lise öğrenici Beyza ile evlenen ve görüntülü olarak programa katılan Savaş Başol, "Nefesim bitene kadar Beyza'yı seveceğim. Yaşım 44 olabilir. Ama onun için yapmayacağım şey yok. Madem kızınızı seviyorsunuz. Neden onu dövüyorsunuz" dedi. Evliliğinin yanlış olmadığını savunan adamın canlı yayında rahat tavırları ve söyledikleri izleyicileri çileden çıkardı.

Bu sözlerin ardından neye uğradığını şaşıran acılı aile ise "Kızımızı kaçırdı. Onu evden çıkarmıyor. Evine dön. O adamdan hayır gelmez. Tipine bak ya" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı

"SEVEREK EVLENDİK"

Kendisinden yaşça büyük adama kaçan Beyza ise zorla kaçırılma iddiasının yalan olduğunu söyleyerek, "Telefonda konuştuk. Sonra otobüse bindim. Kütahya'ya yanına gittim. Kaçtığımız gün nikah kıydık. Severek evlendik. Birbirimizi çok seviyoruz. Kaçsak canlı yayına çıkmayız" ifadelerini kullandı.

Kızının yanındaki 44 yaşındaki adamı görünce sinirlerine hakim olamayan acılı anne ve baba canlı yayında "Bu ne ya" diyerek sinir krizi geçirdi.

Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
PENTAKİLL LOL: acun ılıcalıyı çıkarın aynı yaş aralığındalar :)
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SAKİR ÖNÜMLÜ: ne diyebilirimki ? Adelet tüm vatandaslar icin ayni olmali.
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