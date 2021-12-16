Lise Öğrencileri Yerli Malı Haftası'nda ekşi mayalı bazlama yaptı

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Yerli Malı Haftası kapsamında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastro- Turizm Kulübü ve Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü son sınıfı öğrencileri ekşi mayalı bazlama yaptılar.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kampüsünde gerçekleşen Yerli Malı Haftası etkinliğine Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri konuk oldu. 12. Sınıf öğrencileri, üniversiteli öğrenciler ve hocalarıyla birlikte geleneksel ekşi mayalı bazlama yaptılar. Öğrenciler etkinlik sonunda, kendi elleriyle pişirdikleri bazlamaları afiyetle yediler.

'BU KÜLTÜRÜ GELECEK NESİLLERE AKTARMALARI İÇİN EĞİTİM VERİYORUZ'

Etkinlik hakkında bilgi veren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastro-Turizm Kulübü Danışman Hocası ve Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Fatma Baş, 'Gastro-Turizm Kulübü etkinliği olarak Yerli Malı Haftası başlığı altında lise öğrencileriyle birlikte ekşi mayayı tanıdık ve ekşi mayalı bazlama yaptık. Anadolu topraklarımızdan gelen ekşi mayalı ekmeği öğrenmeleri ve gelecek nesillere aktarmaları için eğitimler veriyoruz' dedi.

'EKMEK ÇOK İSRAF EDİLİYOR'

Öğrencilerin ürünü nerede, ne şekilde kullanacağını bilmeleri gerektiğini söyleyen Baş sözlerine şöyle devam etti:

'Hala ülkemizin her yerinde ekşi mayalı ekmek kültürü devam ediyor. İnsanlar komşularından bir parça ekmek hamuru alarak ekmek yapıyorlar. Ne yazık ki küreselleşmeyle bu geleneklerimiz unutuluyor. Biz de öğrencilere farkındalık oluşturmak ve Yerli Malı Haftası'nın ne kadar önemli olduğunu anlatabilmek için bu etkinliği gerçekleştirdik. Ekşi Maya hakkında bilgilendirip, öğrencilere bu günün anısına ve bu geleneği sürdürmeleri adına ekşi maya hediye ettik. Ekmek ülkemizde en çok tüketilen ve israf edilen ürünlerin başından geliyor. Ekşi mayalı ekmeğin raf ömrü daha uzun ve sağlıklı oluyor. Fırından alınan ekmek tazeliğini bir ya da iki gün koruyor.'

'COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER İLGİ GÖRÜYOR'

Fatma Baş sözlerini şöyle noktaladı:

'Coğrafi işaretli ürünler oldukça ilgi görüyor. Hangi yörenin ürünleri meşhursa bunlarla ilgili bakanlık, Türk Patent ve Marka Kurumu ve belediyeler ortaklaşa çalışıyor. 81 ilde birçok coğrafi işaretli ürün var. Marketlerde satılan ürünlerin üzerinde coğrafi işaretli olduğuna dair etiketler yerleştirilmeye başlandı. Aldığımız ürünün nerde üretildiğine dair detayları kolaylıkla öğrenebiliyoruz.'

'TÜRKİYE ÜRÜN AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİN'

Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü son sınıf öğrencisi Semanur Güllü, 'Ekşi mayalı hamurla bazlama yapıyoruz. Gastronomi açısından Türkiye cennet gibi. Ürün açısından oldukça zengin bir ülke olduğumuz için kıymetini bilmeliyiz' diye konuştu.

Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ömer Özdemir ise, 'Yerli Malı Haftası kapsamında ekşi mayalı bazlama yaptık. Hamurda; un, su, tuz ve maya kullandık. Yaptığımız işlem gayet pratik. Evde yapılabilecek düzeyde. İlerdeki hedeflerimde

iyi bir şef olup ülkemdeki geleneksel yemekleri dünyaya tanıtmak olacak. Türkiye gelenek ve coğrafi olarak gayet güzel ve zenginliklerle dolu bir ülke. Ülkemizdeki gelenekleri devam ettirmemiz ülkemiz ve dünya için güzel olacaktır? ifadelerini kullandı.