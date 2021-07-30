Lise kayıtları ne zaman başlayacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte lise nakil tarihleri

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve bir milyondan fazla öğrencinin eğitim hayatını etkileyecek olan LGS sonrası, veli ve öğrenciler tarafından en çok araştırılan konu lise kayıt tarihleri oldu. Vatandaşlar Lise kayıt tarihlerinin yanı sıra, 1. Nakil Tercih Başvuruları ve sonuçları, 2. Nakil Tercih başvuruları ve sonuçları yer gibi konuların da cevabını aramakta. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlayacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise nakil tarihleri

Eylül ayında başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim yılına lisede devam edecek olan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci LGS sınavına girerek eğitim hayatının yön vermek için ilk adımını attı.LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci ve veli internet üzerinden "Lise kayıtları ne zaman başlayacak? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise nakil tarihleri" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Detaylar haberimizde

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

LGS'ye giren öğrenciler "Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara", sınava girmeyenler ise "Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar" için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara "Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar" tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.

1. KAYIT DÖNEMİ

1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar/ Burs başvurularının alınması

6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları

7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. KAYIT DÖNEMİ

8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar

9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste/ Kesin Kayıtlar

12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi

LGS NAKİL TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in resmi sayfasından açıklanan nakil tercih başvuru ve sonuç tarihleri şu şekildedir;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021