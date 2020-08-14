Lise kayıtları ne zaman? 2020 lise kayıtları nasıl yapılır? Lise kayıt için gerekli belgeler neler? E okul kayıt sorgulama ekranı LGS lise yerleştirme sonuçlarının 10 Ağustos tarihi ile birlikte erişime açıldı. Merak edilen diğer bir soru ise Lise kayıtları ne zaman?

Okulların açılış tarihi değişse bile lise kayıtlarının ne zaman olacağı merakla bekleniyor. 10 Ağustos tarihinde açıklanan sonuçlara göre kayıtlarını yaptırmka isteyen öğrenciler heyecan içinde. Koronavirüs sebebiyle okulların açılış tarihi de değişti. LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak. LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? Her okulun kayıt listesi değişebilir. Lise kayıtları için genel istenen belgeler aşağıdaki gibidir. Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı) İlköğretim Öğrenim Belgesi Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.) Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır) 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf