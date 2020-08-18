Lisanslı judocular antrenmanlarını sürdürüyor DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı lisanslı Judocular antrenmanlarını sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde Düzce Gençlik Merkezi spor salonunda sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı lisanslı Judocular antrenmanlarını sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde Düzce Gençlik Merkezi spor salonunda sürdürüyor.

Korona virüs salgını nedeni ile uzun süre spor salonlarından uzak kalan lisanslı sporcular antrenmanlarına başladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı lisanslı judocularda uzun bir aranın ardından antrenmanlarına başladı. Düzce Gençlik Merkezi spor salonunda sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde lisanslı judocular antrenmanlarını sürdürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA