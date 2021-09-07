Lisans tamamlama sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans tamamlama kayıtları ne zaman yapılacak? İşte Lisans tamamlama sonuçları sorgulama

Lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri hakkında "Lisans tamamlama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlıkta Lisans tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? Lisans tamamlama kayıtları ne zaman yapılacak? İşte Lisans tamamlama sonuçları sorgulama

Lisans tamamlama sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) sağlık lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemlerinin sona ermesiyle gözler sonuçlara çevrildi. Peki Lisans tamamlama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? Lisans tamamlama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Lisans tamamlama sonuçları sorgulama!...

LİSANS TAMAMLAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Lisans Tamamlama Programı'na başvurular 31 Ağustos'ta başlamıştı. Başvurular 6 Eylül saat 17.00 itibariyle tamamlandı. Lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri 2021 yılında YÖK'ün internet sitesinden ve e-devlet aracılığıyla alındı.

2021 Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

LİSANS TAMAMLAMA KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS e-kayıt tarihlerini takiben 9-17 Eylül, kayıt işlemleri ise 21-25 Eylül'de yapılmıştı.

Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak, elektronik kayıt yapılmayacak.

Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebilecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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