Linet ve Rubato'dan Harbiye çıkarması!

08.08.2019 11:07

Uzun yıllardır farklı projelerde bir araya gelen Linet ve Rubato çok özel bir repertuvar ile dinleyicilerine ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesinde eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

SÜRPRİZ DÜETLER BU KONSERDE!..

15 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek konserde başarılı sanatçılar; süpriz düetler ile müzikseverlere renkli ve unutulmaz bir gece yaşatacaklar.

Kaynak: Bültenler