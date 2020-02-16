Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
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Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok

Ünlü sanatçı Linet 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ataşehir Muamma sahnesinde kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu

16.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:41
Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok

'Korkulacak bir kadın değilim'

Sahne öncesi kulisinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan : "Benim için diye bir şey yok. Her gün sevgililer günü. Şimdilik hayatımda kimse yok. Anne baskısı hala devam ediyor. Bir insanda çok fazla bir şey aramıyorum, kriterim yok. Korkulacak bir kadın da değilim. Beni taşısın yeter. İşimde işimi yapıyorum. Evimde de evimin kadınıyım!" dedi.







Kaynak: Snob Magazin

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