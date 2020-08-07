Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön izin alınması şartı kaldırıldı.

Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön izin alınması şartı kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın 'Limon İhracatına İlişkin tebliğ'in yürürlükten kaldırılmasına Dair Tebliğ'i resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön izin alınması uygulamasına son verildi.

NİSAN AYINDA İZNE BAĞLANMIŞTI

Yürürlükten kaldırılan tebliğle Nisan ayında limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar kısıtlama getirilmiş ve İhracat Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA