Lille - AC Milan maçı hangi gün, saat kaçta? Lille - AC Milan maçı hangi kanalda?

Lille ile AC Milan arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak. Peki, Lille - AC Milan maçı hangi gün, saat kaçta? Lille - AC Milan maçı hangi kanalda?