Lille - AC Milan maçı hangi gün, saat kaçta? Lille - AC Milan maçı hangi kanalda?
25.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:21
Lille ile AC Milan arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak. Peki, Lille - AC Milan maçı hangi gün, saat kaçta? Lille - AC Milan maçı hangi kanalda?
Merakla eklenen ve koronavirüs önlemleri ille oynanacak Lille - AC Milan maçı hangi gün, saat kaçta? Lille - AC Milan maçı hangikanalda?
LILLE- AC MILAN MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Lille-AC Milan Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Lille-AC Milan Maçı 20:55'de başlayacak.
LILLE- AC MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.