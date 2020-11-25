Lille - AC Milan maçı hangi gün, saat kaçta? Lille - AC Milan maçı hangi kanalda?
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Lille - AC Milan maçı hangi gün, saat kaçta? Lille - AC Milan maçı hangi kanalda?

25.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:21
Lille - AC Milan maçı hangi gün, saat kaçta? Lille - AC Milan maçı hangi kanalda?

Lille ile AC Milan arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak. Peki, Lille - AC Milan maçı hangi gün, saat kaçta? Lille - AC Milan maçı hangi kanalda?

Merakla eklenen ve koronavirüs önlemleri ille oynanacak Lille - AC Milan maçı hangi gün, saat kaçta? Lille - AC Milan maçı hangikanalda?

LILLE- AC MILAN MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Lille-AC Milan Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Lille-AC Milan Maçı 20:55'de başlayacak.

LILLE- AC MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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