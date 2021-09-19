Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar şarkı sözleri! 'Olamam İflah' sözleri nedir? - Haberler
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Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar şarkı sözleri! 'Olamam İflah' sözleri nedir?

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Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar şarkı sözleri! 'Olamam İflah' sözleri nedir?

19 Eylül 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar şarkısı kısa sürede 19 bin izlenme ve 7 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar...

Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

LİL ZEY & KHONTKAR - OLAMAM İFLAH ŞARKI SÖZLERİ

[Verse 1: Lil Zey]

Yine bana ders oldu

Yine bana ders

Güvenimi kırdılar arama bi' fersah koydum herkesle

Kaybetmedim heyecanımı bence!

Şeytanlar içinde gez

Birini kendine seç

Anlaşma imzala geç

O kadar da zor değildir yaşamın sırrını biz çözmicez'

*****

Bi' kere aldın mı tat

Anlarsın nedir hayat

Bi' kere aldın mı risk

Gelecek her şey inan

Ne kadar fazla stres

O kadar büyür olay

Gel yükümün altına gir

Beliniz ne kadar dayanır?

*****

Piyango değil ki bu tersi

Attığın zarlardan vazgeç?mezsin

Riziko aldıkça artar hevesin

Ama dur d?menin zamanı gelsin

Girdik bu batak ölüm

İhale sana da kalır bir gün

İstedim hiçbir şey ne mal ne mülk

Kumarın heyecanı gözü bürür, yeah

*****

Bi' takım işlere gir

Parayı basamak olarak bil (Yeah, yeah) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İçi zifir, kazanmak hırsının sonu sefil

Bitirdin kendini sorumlu kim?

Koycan' mı masaya saatini

Dönücek bir gün bu kahpe devir

Elime gelince flush royale

*****

[Nakarat: Lil Zey]

Yine bana ders oldu

Yine bana ders

Doyamadım keyfine olamam hiç iflah bu gidişle

Heyecanımız artar ölümüne risk al

Kazanana dek

Koyucam' ortaya her şeyi bir daha

Kazanana dek

*****

[Verse 2: Khontkar]

Dedim ya dönemem asla geri (Mhmm, mhmmm, mhmm)

Zorluydu tabii ki her seferi (Mhmm, mhmmm, mhmm)

Aklımda puslu değilim serin

Duygusal olamam hayatım kemik

Dedim ya Khont da paslanmaz çelik

Yine de yıprandık gibi

*****

Arttırdım riski eskisi gibi (Mhmm, mhmmm, mhmm)

Ellerim bağlı arkada şimdi (Mhmm, mhmmm, mhmm)

Kaç kere düştün de kalktın bak geri Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yıkamaz öldürmeden kimse beni

Kanma o yalanlara gül güzelim

Sarsılmaz kabarır lan özgüvenim

Bazen çok farklı yollara kaldı almadı aklım

Tutunacak dal mı yoktu hiç şansım hep başa sardım

Döngüyü boz dedim

Yüzdüğümüz sular çok derin

Olduğum noktaya bak şimdi

Akbabalar tepemden gitmedi

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Haber: Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar şarkı sözleri! 'Olamam İflah' sözleri nedir? - Haberler
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