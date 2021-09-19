Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar şarkı sözleri! 'Olamam İflah' sözleri nedir?
19 Eylül 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar şarkısı kısa sürede 19 bin izlenme ve 7 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Lil Zey - Olamam İflah feat. Khontkar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
LİL ZEY & KHONTKAR - OLAMAM İFLAH ŞARKI SÖZLERİ
[Verse 1: Lil Zey]
Yine bana ders oldu
Yine bana ders
Güvenimi kırdılar arama bi' fersah koydum herkesle
Kaybetmedim heyecanımı bence!
Şeytanlar içinde gez
Birini kendine seç
Anlaşma imzala geç
O kadar da zor değildir yaşamın sırrını biz çözmicez'
*****
Bi' kere aldın mı tat
Anlarsın nedir hayat
Bi' kere aldın mı risk
Gelecek her şey inan
Ne kadar fazla stres
O kadar büyür olay
Gel yükümün altına gir
Beliniz ne kadar dayanır?
*****
Piyango değil ki bu tersi
Attığın zarlardan vazgeç?mezsin
Riziko aldıkça artar hevesin
Ama dur d?menin zamanı gelsin
Girdik bu batak ölüm
İhale sana da kalır bir gün
İstedim hiçbir şey ne mal ne mülk
Kumarın heyecanı gözü bürür, yeah
*****
Bi' takım işlere gir
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İçi zifir, kazanmak hırsının sonu sefil
Bitirdin kendini sorumlu kim?
Koycan' mı masaya saatini
Dönücek bir gün bu kahpe devir
Elime gelince flush royale
*****
[Nakarat: Lil Zey]
Yine bana ders oldu
Yine bana ders
Doyamadım keyfine olamam hiç iflah bu gidişle
Heyecanımız artar ölümüne risk al
Kazanana dek
Koyucam' ortaya her şeyi bir daha
Kazanana dek
*****
[Verse 2: Khontkar]
Dedim ya dönemem asla geri (Mhmm, mhmmm, mhmm)
Zorluydu tabii ki her seferi (Mhmm, mhmmm, mhmm)
Aklımda puslu değilim serin
Duygusal olamam hayatım kemik
Dedim ya Khont da paslanmaz çelik
Yine de yıprandık gibi
*****
Arttırdım riski eskisi gibi (Mhmm, mhmmm, mhmm)
Ellerim bağlı arkada şimdi (Mhmm, mhmmm, mhmm)
Kaç kere düştün de kalktın bak geri Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Yıkamaz öldürmeden kimse beni
Kanma o yalanlara gül güzelim
Sarsılmaz kabarır lan özgüvenim
Bazen çok farklı yollara kaldı almadı aklım
Tutunacak dal mı yoktu hiç şansım hep başa sardım
Döngüyü boz dedim
Yüzdüğümüz sular çok derin
Olduğum noktaya bak şimdi
Akbabalar tepemden gitmedi