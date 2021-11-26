Lil Zey Geçmişi Sil şarkı sözleri! Lil Zey Kozmos Geçmişi Sil sözleri nedir? Lil Zey Eskisi Gibi sözleri!

Lil Zey Geçmişi Sil şarkı sözleri rap gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müzik dünyasında kısa sürede parlayan bir isim olan Lil Zey, kendine özel tarzıyla büyük beğeni topluyor. Lil Zey Kozmos Geçmişi Sil sözleri nedir?

LİL ZEY GEÇMİŞİ SİL FT KOZMOS SÖZLERİ

[Giriş]

Hey, Koz in the game

[Verse 1: Kozmos]

Yağmurlu bi' akşam üstü, çekili kapüşon üstümde

Yürürüm paldır küldür, bu sefer kan götürür gövde

Kalbimde bi' hazineydin, içi boş şimdi

Geçmez boğazımdan hiç bi' şey

Bilinçaltıma kazınmış bütün geçmiş hep

Gezegen dar gelir artık, ne zaman nerededir aklım

Şömineye ben demir attım, denizken de gemilerim atmıştı

Neden mevsim yazken kışı sevdin, bütün evrende hep zıtsın

Yakamoz önünde sıçsın bari gökyüzüm kızgın

[Köprü 1: Kozmos]

Kalbim dönüştü bak kurak bi' toprağa şimdi

Yağsan gürl?sen, yağsan gürlesen

Kalbim dönüştü bak kurak bi' toprağa şimdi

Yağsan gürl?sen, yağsan gürlesen

[Nakarat: Kozmos]

Sokakların dili olsa, biraz konuşsa benle

Yok ki kimsem, n'apcam?

Diyecek geçmişi sil

Her şey bittiyse bitti, şimdi bindi yük üstüme, üstüme

Sokakların dili olsa, biraz konuşsa benle

Yok ki kimsem, n'apcam?

Diyecek geçmişi sil

Her şey bittiyse bitti, şimdi bindi yük üstüme, üstüme

[Verse 2: Lil Zey]

Gözümde bu yaş, oldular hep aynı perişan (Perişan)

Tahttan inmem gelse feriştah (Feriştah)

artık en dip değil (En dip değil)

Yorma beni yine boşuna

Arkana bak adın hiç önemli değil

Siyah, olur hep karanlık gecenin etkisinde

Çözülür hepsi, hele bi' doğsun yine güneş

Sen, değdi sonuna kadar değilsin

Geçmişi karalamayıp da n'apcan (N'apcan)

Kendini paralasan da bu *** hiç bi' yere mi varmaz

Üstüne yüklenen suçu hep üstüme taşırdı bardak

Yüzünü bile görmek istemiyorum ama ne fayda

[Köprü 2: Lil Zey]

Yalnızlık iyi mi? Değil

Sandığımdan derinmiş

Hayat olmadı hiç bi' zaman adil

Bi' kabul etsem sonu kalmaz bahane

Geçmediyse

[Nakarat: Kozmos]

Sokakların dili olsa, biraz konuşsa benle

Yok ki kimsem, n'apcam?

Diyecek geçmişi sil

Her şey bittiyse bitti, şimdi bindi yük üstüme, üstüme

Sokakların dili olsa, biraz konuşsa benle

Yok ki kimsem, n'apcam?

Diyecek geçmişi sil

Her şey bittiyse bitti, şimdi bindi yük üstüme, üstüme

Söz: Kozmos, Lil Zey

Müzik: Kozmos

Mix & Mastering : Can Paşa, Barry Allen

Photo: Arda Ergün

Cover art: Halit Ertürk

LİL ZEY ESKİSİ GİBİ SÖZLERİ

Sadece duman ve sensin düşümde (Düşümde)

Saatlerce bulutların üstünde (Üstünde)

Telefonu unut, hiç bakma bu gece

Bırak, kim aradıysa "Meşguldüm." de

Nasılmış bi' starla olmak? (Nasılmış?)

O bana gönüllü tutsak (Yanık o)

Yanımdasın ya, hiç korkmam (Korku yok)

Kimse de olmaz umrumda

Vaktim yoktu aşka

İçim gidiyo', bu başka

Sırt sırta hayatta

Sen ve ben uçalım sonsuzluğa

Biliyo' yok benden bi' tane daha

Dumanım tüterken bi' kere daha

Ne ara olduk biz bu kadar rahat?

Bağımlısı oldum bu adamın, ya

Değerime paha biç

Yok içimde şüphe hiç

Yerimi dolduramaz hiçbi' ***

Bi' dön, bi' bak, benden yok ki hiç

Nefesim nefesindeydi

İstemem başka vücut ten, gerçek aşkı bulmuşken (Yeah)

Hala eskisi gibi miyiz?

İnanm'i'caksın ne desem, hala aklımda bi' tek sen

Wow, nefesim nefesindeydi

İstemem başka vücut ten, gerçek aşkı bulmuşken (Yeah)

Hala eskisi gibi miyiz?

İnanm'i'caksın ne desem, hala aklımda bi' tek sen

Ben senle büyüdüm, sen de benle, ey

Sarpa sardı bugünlerde her şey

Dolandım saçlarına

Kabuslar dört bi' yanımda

Bakmak mı arkasından?

Gitmek mi zor kalmak mı?

Yıllarca yap ahmaklık

Benimle zor yaşantın

Yine de tümünü aşardık

İnandık ve başardık

Nefesim nefesindeydi

Gözler hep üstümüzdeydi

Sendin ya büsbütün keyfim

Sevişip dünyayı verdik ateşe (Ateşe)

Gelişigüzel bi' mum ve yarıda kalmış bi' şişe (Yarıda bi' şişe)

Yüzüme bak (Bak), arkamı döndüğümde ateş et

Olan oldu bitti bunların hepsi geçecek

Nefesim nefesindeydi

İstemem başka vücut ten, gerçek aşkı bulmuşken (Yeah)

Hala eskisi gibi miyiz?

İnanm'i'caksın ne desem, hala aklımda bi' tek sen

Wow, nefesim nefesindeydi

İstemem başka vücut ten, gerçek aşkı bulmuşken (Yeah)

Hala eskisi gibi miyiz?

İnanm'i'caksın ne desem, hala aklımda bi' tek sen

Hey, Koz...

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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