Lil Zey Geçmişi Sil şarkı sözleri! Lil Zey Kozmos Geçmişi Sil sözleri nedir? Lil Zey Eskisi Gibi sözleri!
Lil Zey'in Eskisi Gibi'nin vol 2'si olarak duyurduğu Geçmiş Sil parçası bugün yayınlandı. Kozmos işbirliğiyle yaptığı parça kısa sürede dijital müzik ortamlarında büyük beğeni topladı. İşte, Lil Zey Geçmişi Sil şarkı sözleri! Lil Zey Kozmos Geçmişi Sil sözleri nedir? Lil Zey Eskisi Gibi sözleri!
Lil Zey Geçmişi Sil şarkı sözleri rap gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müzik dünyasında kısa sürede parlayan bir isim olan Lil Zey, kendine özel tarzıyla büyük beğeni topluyor. Lil Zey Kozmos Geçmişi Sil sözleri nedir?
LİL ZEY GEÇMİŞİ SİL FT KOZMOS SÖZLERİ
[Giriş]
Hey, Koz in the game
[Verse 1: Kozmos]
Yağmurlu bi' akşam üstü, çekili kapüşon üstümde
Yürürüm paldır küldür, bu sefer kan götürür gövde
Kalbimde bi' hazineydin, içi boş şimdi
Geçmez boğazımdan hiç bi' şey
Bilinçaltıma kazınmış bütün geçmiş hep
Gezegen dar gelir artık, ne zaman nerededir aklım
Şömineye ben demir attım, denizken de gemilerim atmıştı
Neden mevsim yazken kışı sevdin, bütün evrende hep zıtsın
Yakamoz önünde sıçsın bari gökyüzüm kızgın
[Köprü 1: Kozmos]
Kalbim dönüştü bak kurak bi' toprağa şimdi
Yağsan gürl?sen, yağsan gürlesen
Kalbim dönüştü bak kurak bi' toprağa şimdi
Yağsan gürl?sen, yağsan gürlesen
[Nakarat: Kozmos]
Sokakların dili olsa, biraz konuşsa benle
Yok ki kimsem, n'apcam?
Diyecek geçmişi sil
Her şey bittiyse bitti, şimdi bindi yük üstüme, üstüme
Sokakların dili olsa, biraz konuşsa benle
Yok ki kimsem, n'apcam?
Diyecek geçmişi sil
Her şey bittiyse bitti, şimdi bindi yük üstüme, üstüme
[Verse 2: Lil Zey]
Gözümde bu yaş, oldular hep aynı perişan (Perişan)
Tahttan inmem gelse feriştah (Feriştah)
artık en dip değil (En dip değil)
Yorma beni yine boşuna
Arkana bak adın hiç önemli değil
Siyah, olur hep karanlık gecenin etkisinde
Çözülür hepsi, hele bi' doğsun yine güneş
Sen, değdi sonuna kadar değilsin
Geçmişi karalamayıp da n'apcan (N'apcan)
Kendini paralasan da bu *** hiç bi' yere mi varmaz
Üstüne yüklenen suçu hep üstüme taşırdı bardak
Yüzünü bile görmek istemiyorum ama ne fayda
[Köprü 2: Lil Zey]
Yalnızlık iyi mi? Değil
Sandığımdan derinmiş
Hayat olmadı hiç bi' zaman adil
Bi' kabul etsem sonu kalmaz bahane
Geçmediyse
[Nakarat: Kozmos]
Sokakların dili olsa, biraz konuşsa benle
Yok ki kimsem, n'apcam?
Diyecek geçmişi sil
Her şey bittiyse bitti, şimdi bindi yük üstüme, üstüme
Sokakların dili olsa, biraz konuşsa benle
Yok ki kimsem, n'apcam?
Diyecek geçmişi sil
Her şey bittiyse bitti, şimdi bindi yük üstüme, üstüme
- Söz: Kozmos, Lil Zey
- Müzik: Kozmos
- Mix & Mastering : Can Paşa, Barry Allen
- Photo: Arda Ergün
- Cover art: Halit Ertürk
LİL ZEY ESKİSİ GİBİ SÖZLERİ
Sadece duman ve sensin düşümde (Düşümde)
Saatlerce bulutların üstünde (Üstünde)
Telefonu unut, hiç bakma bu gece
Bırak, kim aradıysa "Meşguldüm." de
Nasılmış bi' starla olmak? (Nasılmış?)
O bana gönüllü tutsak (Yanık o)
Yanımdasın ya, hiç korkmam (Korku yok)
Kimse de olmaz umrumda
Vaktim yoktu aşka
İçim gidiyo', bu başka
Sırt sırta hayatta
Sen ve ben uçalım sonsuzluğa
Biliyo' yok benden bi' tane daha
Dumanım tüterken bi' kere daha
Ne ara olduk biz bu kadar rahat?
Bağımlısı oldum bu adamın, ya
Değerime paha biç
Yok içimde şüphe hiç
Yerimi dolduramaz hiçbi' ***
Bi' dön, bi' bak, benden yok ki hiç
Nefesim nefesindeydi
İstemem başka vücut ten, gerçek aşkı bulmuşken (Yeah)
Hala eskisi gibi miyiz?
İnanm'i'caksın ne desem, hala aklımda bi' tek sen
Wow, nefesim nefesindeydi
İstemem başka vücut ten, gerçek aşkı bulmuşken (Yeah)
Hala eskisi gibi miyiz?
İnanm'i'caksın ne desem, hala aklımda bi' tek sen
Ben senle büyüdüm, sen de benle, ey
Sarpa sardı bugünlerde her şey
Dolandım saçlarına
Kabuslar dört bi' yanımda
Bakmak mı arkasından?
Gitmek mi zor kalmak mı?
Yıllarca yap ahmaklık
Benimle zor yaşantın
Yine de tümünü aşardık
İnandık ve başardık
Nefesim nefesindeydi
Gözler hep üstümüzdeydi
Sendin ya büsbütün keyfim
Sevişip dünyayı verdik ateşe (Ateşe)
Gelişigüzel bi' mum ve yarıda kalmış bi' şişe (Yarıda bi' şişe)
Yüzüme bak (Bak), arkamı döndüğümde ateş et
Olan oldu bitti bunların hepsi geçecek
Nefesim nefesindeydi
İstemem başka vücut ten, gerçek aşkı bulmuşken (Yeah)
Hala eskisi gibi miyiz?
İnanm'i'caksın ne desem, hala aklımda bi' tek sen
Wow, nefesim nefesindeydi
İstemem başka vücut ten, gerçek aşkı bulmuşken (Yeah)
Hala eskisi gibi miyiz?
İnanm'i'caksın ne desem, hala aklımda bi' tek sen
Hey, Koz...
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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