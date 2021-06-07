Likya Yolu'nda erkek cesedi bulundu (2)
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Likya Yolu'nda erkek cesedi bulundu (2)

Likya Yolu'nda erkek cesedi bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren - Haberler | Güncel

SON PAYLAŞIMI: YARISI TAMAMLANDI, HALA DEVAM EDİYORAntalya'nın Finike ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda kayalıkların bulunduğu bölgede cansız bedeni bulunan Tuna Dalkılıç'ın, yaşadığı Fransa'nın Ferney Voltaire şehrinden geçen nisan ayında Likya Yolu yürüyüşü için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI: YARISI TAMAMLANDI, HALA DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Finike ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda kayalıkların bulunduğu bölgede cansız bedeni bulunan Tuna Dalkılıç'ın, yaşadığı Fransa'nın Ferney Voltaire şehrinden geçen nisan ayında Likya Yolu yürüyüşü için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Yürüyüşü boyunca çektiği bazı fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Tuna Dalkılıç'ın 27 Mayıs'ta yaptığı son paylaşımında ise Likya Yolu'nda çekilen bir fotoğrafına yer verip, "Yarısı tamamlandı, hala devam ediyor" notunu düştüğü ortaya çıktı.Bu arada Tuna Dalkılıç'ın cenazesinin otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.


Likya Yolu'nda erkek cesedi bulundu (2)
Likya Yolu'nda erkek cesedi bulundu (2)
Likya Yolu'nda erkek cesedi bulundu (2)
Likya Yolu'nda erkek cesedi bulundu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren

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