"Liderden Takıma, Takımdan Okula Projesi" kapsamında okul yöneticilerine eğitimler verildi - Haberler
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"Liderden Takıma, Takımdan Okula Projesi" kapsamında okul yöneticilerine eğitimler verildi

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan "Liderden Takıma Takımdan Okula Projesi" kapsamında Karaman'da 81 okul ve kurum müdürüne eğitimler verildi.

KARAMAN (AA) - Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan "Liderden Takıma Takımdan Okula Projesi" kapsamında Karaman'da 81 okul ve kurum müdürüne eğitimler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen programda, projenin okul yöneticilerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, salgın sürecinin olumsuz etkilerinin azaltılması noktasında faydalı bir çalışma olacağını dile getirdi.

Milli eğitim camiasının hamurunun insan olduğunu, icra ettikleri meslek neticesinde Karaman'da geniş bir kitleye hitap ettiklerini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinin öğrencilerimizin üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkilerini öğretmenlerimizle birlikte silerek yolumuza devam etmeliyiz. Bu bağlamda Liderden Takıma Takımdan Okula projesiyle sizlerle bir araya gelerek etkinlikler düzenledik. Sizin enerjinize ve yapacağınız bu tür çalışmalara ihtiyacımız var. Yapacağınız bu etkinlikler sizlerden okullara taşınacak ve buradan edindiğiniz bilgileri öğretmenlerimizle paylaşacaksınız. Eminim ki güzel sonuçlar elde edeceğiz. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Müdür Yardımcımız İsmail Kılınç'a, Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Yaşar Göktepe ve ekibine teşekkür ediyorum."

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