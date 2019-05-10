Kilis'te ilkokul öğrencilerine tarımı sevdirmek, çevre farkındalığı ve sıfır atık bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 'Lider Çocuk Tarım Kampı' sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde her yıl düzenlenen lider çocuk tarım kampının bu yıl seçilen teması "Sıfır Atık" oldu. Kilis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampına Cemil Çetin İlkokulunda öğrenim gören 26 öğrenci katıldı. Öğrenciler kampın ilk gününde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesini ziyaret ederek kurum çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, öğrencilere tarım arazilerinin gezdirildiğini söyleyerek, "Sıfır atık bilinci kapsamında il Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde atık temizliği yapıldı. Kampın ikinci gününde çocuklarla birlikte Polateli ilçesi Yılanca köyüne Yılanca-Karapınar merası açılışı için gidildi. Mera açılışına katılım sağlanıp gelen misafirlere sıfır atık bilinci ile ilgili bilgiler verildikten sonra alanda atık temizliği yapıldı. Kampın son gününde sabah lider çocuklar ile birlikte Hisar Çamlığı orman alanına gidilerek hep birlikte güzel bir piknik gerçekleştirildi. Öğleden sonra tekrar müdürlüğümüze gelinerek kampa katılan öğrencilerimize kampa katılım sağladıkları için katılım belgesi ve içerisinde hediyeler bulunan sırt çantası verdik. Böylece kamp sona erdi" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA