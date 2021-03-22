Libya'nın petrollerini korumakla görevli 400 Petrol Tesisleri Muhafızı mezun oldu

Libya'daki petrol sahaları ve limanları korumakla görevli Petrol Tesisleri Muhafızlığı bünyesinde görev yapacak 400 kişi eğitimlerini tamamladı.

Libya'daki petrol sahaları ve limanları korumakla görevli Petrol Tesisleri Muhafızlığı bünyesinde görev yapacak 400 kişi eğitimlerini tamamladı.

Petrol Sahaları Muhafızları Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 4 ay süren eğitimin ardından mezun olan 400 muhafızın ülkenin farklı bölgelerindeki petrol sahalarında görev yapacağı belirtildi.

Muhafızlara hafif, orta ve ağır silah kullanımının yanı sıra terörle mücadele, yakın dövüş ve savunma tekniklerine ilişkin de eğitim verildiği bildirildi.

Başkent Trablus'un 90 kilometre güneybatısındaki Birganem Askeri Kampı'nda düzenlenen mezuniyet törenine, Libya Genelkurmay Başkanı General Muhammed el-Haddad ve 5+5 Askeri Komisyonu Başkanı Muhammed Ebu Şahme de katıldı.

Muhafızlar petrol sahaları, şirketleri ve limanları koruyor

İdari olarak Libya Savunma Bakanlığına bağlı olan Petrol Tesisleri Muhafızları, Libya Petrol Kurumunda görevlendiriliyor.

Libya'nın tamamında er, erbaş ve komutanlardan oluşan kurumda, 9 bin civarında görevlinin bulunduğu belirtiliyor.

Ülkede 1999 yılında devrik lider Muammer Kaddafi döneminde oluşturulan kurumun karargahı Trablus'ta bulunuyor. Muhafızlar, petrol sahalarının yanı sıra farklı kentlerdeki petrol şirketleri ile petrol limanlarını da koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık