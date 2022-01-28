Libya: Nijerli 165 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Haberler
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Libya: Nijerli 165 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

AA, Muhammed Semiz - Güncel
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Libya: Nijerli 165 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Libya, Nijerli 165 düzensiz göçmenin gönüllü olarak ülkelerine geri gönderildiğini duyurdu.

Libya, Nijerli 165 düzensiz göçmenin gönüllü olarak ülkelerine geri gönderildiğini duyurdu.

Misrata Uluslararası Havalimanı Düzensiz Göçmenler Sınır Dışı İdaresi Başkanı Hüseyin el-Emin et-Turki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerli göçmenlerin Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün destek ve koordinasyonuyla ülkelerine gönderildiğini söyledi.

Turki, 165 Nijerli göçmenin gönüllü olarak Misrata Uluslararası Havalimanı'ndan Nijer'deki Niamey Havalimanı'na gerçekleştirilen uçuşla sınır dışı edildiğini belirtti.

Libya'dan 3 Kasım 2021'de de 91 düzensiz göçmen ülkeleri Nijer'e gönderilmişti.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.

Libya: Nijerli 165 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Libya: Nijerli 165 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Libya: Nijerli 165 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Libya: Nijerli 165 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

AA / Muhammed Semiz - Güncel

Misrata, Göçmen, Libya, GÖÇ, Güncel, Haber

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