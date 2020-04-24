Libya: Hafter'den Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in geçiş planına destek çağrısı Hafter, Trablus hükümetinin oluşmasını sağlayan siyasi anlaşmanın terkedilerek ülke yönetimini bir sonraki aşamaya taşıyacak kurumların kurulmasına ve sivil yönetime barış içinde geçişe destek verme çağrısında bulundu.

Libya'nın doğusundaki Bingazi'de taraftarlarına seslenen General Halife Hafter ülkedeki iç savaşı bitirip, sivil bir devlet kurulmasının yolunu açacak bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Tobruk hükümetini destekleyen Haftere bağlı güçler yaklaşık bir yıldır Birleşmiş Milletler tarafında tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bulunduğu Trablus'u ele geçirmek için uğraşıyordu. Euronews.com'da Görüntüle