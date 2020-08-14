Libya'dan BAE-İsrail anlaşmasına tepki: "Şaşırtmayan bir ihanet"
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Libya'dan BAE-İsrail anlaşmasına tepki: "Şaşırtmayan bir ihanet"

Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Amari Zayid, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkileri normalleşme konusunda anlaşmaya varmasını "şaşırtmayan bir ihanet" olarak değerlendirdi.

Libya'dan BAE-İsrail anlaşmasına tepki:
14.08.2020 00:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:42

Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Amari Zayid, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkileri normalleşme konusunda anlaşmaya varmasını "şaşırtmayan bir ihanet" olarak değerlendirdi.

Zayid, El-Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE-İsrail anlaşması için, "BAE devletçiğinin şaşırtmayan bir ihanetidir. Libya, Suriye ve Yemen'de sürdürdüğü yıkıcı rol ile Katar, Filistin ve bölgenin özgür halklarına ambargo uygulamasının doğal bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

BAE'nin bu adımını "ümmetin sırtına vurduğu başka bir hançer" olarak nitelendiren Zayid, "BAE'nin bu siyaseti sonucu İslam ümmetinin son dönemde verdiği kayıplar, Siyonist rejimin son 50 yılda öldürdüğü ve yurtlarından ettiklerinden katbekat daha fazladır." dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önde gelen mali, siyasi ve askeri destekçisi durumundaki BAE, Hafter saflarında savaşmaları için bu ülkeye Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce paralı savaşçının yanı sıra Suriyeli savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milisleri sevk etmişti.

Kaynak: AA

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