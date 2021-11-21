Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı.

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıya ulaştı.

Katar İstihbarat Teşkilatının da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

Erdoğan, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı

Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim 'Çok tehlikeli' diyerek uyardı

Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim "Çok tehlikeli" diyerek uyardı

 İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan Koudaei'nin posterleri Tahran meydanlarına asıldı

İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan Koudaei'nin posterleri Tahran meydanlarına asıldı

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title