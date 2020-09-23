Libya'da 'Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan helikopter düştü: 4 ölü

Libya'da Cufra Hava Üssü'ne konuşlu bulunan Rus paralı askerlerini taşıyan bir askeri helikopterin düştüğü ve içerisindeki mühimmatın patladığı kaydedildi.

Libya'da Cufra Hava Üssü 'ne konuşlu bulunan Rus paralı askerlerini taşıyan bir askeri helikopterin düştüğü ve içerisindeki mühimmatın patladığı kaydedildi. Libya ordusu Sirte ve Cufra koruma birlikleri komutanı Abdulhadi Dırah, olayda 4 Rus askerinin öldüğünü duyurdu.

Libya'da Cufra Hava Üssü'ne konuşlu bulunan Rus paralı askerlerini taşıyan bir askeri helikopterin düştüğü ve içerisindeki mühimmatın patladığı ifade edildi. Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basına yaptığı açıklamada, Cufra Askeri Hava Üssü yakınlarındaki Sukne'de TSİ 09.00 sıralarında düşen helikopterin Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıdığını belirtti. Drah, Rusya'ya ait helikopter içerisindeki Rus müerettabatı ve mühimmatıyla birlikte Sukene kentinde düşerek yerde patlaması sonucu 4 Rus asker öldüğünü açıkladı.

- Libya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı