- Libya'da sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu
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- Libya'da sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu

24.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 23:31

- Libya'da sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu.

- Libya'da sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu

TRABLUS - Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu.

Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu. Bingazi'deki Benina bölgesinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir aslanın başıboş halde sivil alanlarda dolaştığı görülüyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçen ekipler, aslanı yakaladı. Aslanın bölgedeki bir hayvanat bahçesinden kaçtığı öne sürüldü.

- Libya'da sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu
- Libya'da sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu
- Libya'da sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu
- Libya'da sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

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