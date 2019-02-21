Libya'da Hafter Güçleri Fil Petrol Sahası'nı Ele Geçirdi

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçler, Ubari kentinde bulunan Fil Petrol Sahası'nı ele geçirdiklerini duyurdu.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yaptığı yazılı açıklamada, Fil Petrol Sahası'nda herhangi bir çatışmaya girmeden kontrolü sağladıklarını belirtti.

Mismari, petrol sahasının güvenliğinin ilerleyen günlerde kendilerine bağlı Zintan Tugayları Petrol Tesisleri Muhafızları Birliğine teslim edileceğini kaydetti.

Hafter güçleri yaklaşık iki hafta önce de ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de "tam kontrolü" sağladıklarını duyurmuştu.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Kaynak: AA