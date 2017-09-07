Libya'da Eski Kralın Torunundan Çözüm Önerisi

Libya'da Muammer Kadafi'nin askeri darbeyle yönetimden uzaklaştırdığı Kral İdris es-Senusi'nin torunu Muhammed es-Senusi, ülkede siyasi istikrarsızlığa çözüm olarak kraliyet dönemi anayasasını önerdi.



Libya'nın son kralının torunu Senusi, Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, dedesi İdris es-Senusi dönemindeki 1951 anayasasının yeniden yürürlüğe konması çağrısında bulundu.



Geçiş döneminde liderlik yapmaya hazır olduğunu açıklayan Senusi, bu süreçte "milli, toplumsal desteğe sahip, çatışmalarda rol almamış, tarihsel bir liderliğe" ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Kraliyeti geri getirme amacı taşımadığını, seçimi Libya halkına bırakacağını vurgulayan Senusi, mevcut güvenlik durumu göz önüne alındığında gelecek yıl Libya'da başkanlık seçimlerini gerçekleştirmenin mümkün olmadığını dile getirdi.



Petrol zengini kuzey Afrika ülkesi Libya'da, İtalyanlardan bağımsızlığın elde edilmesinin ardından yönetime 1951 yılında Kral İdris es-Senusi gelmişti. Senusi dönemi, Kaddafi'nin 1969 yılında yaptığı darbeyle sona ermişti.



Libya, Muammer Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.