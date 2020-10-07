Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını reddetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını reddetti

07.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:35
Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını reddetti

Filistin, Komorlar, Katar, Lübnan ve Kuveyt'in ardından Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını da reddetti.

Filistin, Komorlar, Katar, Lübnan ve Kuveyt'in ardından Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını da reddetti.

Filistin, Komorlar, Katar, Lübnan ve Kuveyt'in ardından Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını da reddetti. Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Muhammed El Kıblavi yaptığı açıklamada, Libya'nın Arap Birliği dönem başkanlığı görevini yapmayacağını ve bunu daha iyi koşullarda yapmayı dört gözle beklediğini duyurdu. El Kıblavi, Libya'nın birliğin iç sistemine göre başkanlık hakkında vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, 22 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliği Genel Sekreterliğinin Arap Barış Girişimine aykırı olarak İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'e destek vermesi nedeniyle birliğin dönem başkanlığını bıraktığını duyurmuştu. Filistin'in Arap Birliği dönem başkanlığından çekildiğini duyurmasının ardından Komorlar, Katar, Lübnan ve Kuveyt Arap Birliği dönem başkanlığını reddetmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Esra Erol Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Tisserand Ryan Babel Gökhan Töre Caner Erkin Ali Palabıyık
Daha Fazla Ekim Ateş Çocuk Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını reddetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 09:35:47. #1.14#
title