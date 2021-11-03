Liboş ne demek? TDK'ya göre liboş kelimesinin anlamı nedir? Liboş ne anlama geliyor?

Tdk'ya göre Liboş ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Liboş nedir, Liboş ne demektir? Liboş cümle içinde kullanımına örnekler...

TDK'YA GÖRE LİBOŞ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre argoda liboş "Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mübah gören kimse." anlamına geliyor.

Tdk liboş anlamı : Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mübah gören kimse.

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