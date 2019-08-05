LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? 2019 LGS tercih sonuçları!

Lise Giriş Sınavı 1. nakil sonuçları açıklandı. MEB tarafından erişime açılan LGS 1. tercih sonuçları internette araştırılmaya başladı. LGS 1. tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. tercihlerde hedeflerine ulaşmayı hedefliyor. Peki 2019 LGS 1. tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak? MEB sorgulama sayfası ve LGS ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

LGS 1. TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlar için,İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirilme Başvuruları 19-23 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekiyor.

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunanların, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Fakat tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 (üç) okul tercih edebilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) tane seçilebilecek.