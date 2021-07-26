LGS tercih sonuçları açıklandı? LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
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LGS tercih sonuçları açıklandı? LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS tercih sonuçları açıklandı? LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
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LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları MEB'in internet adresinden açıklandı. LGS tercih sonuçları açıklandı? LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LGS giriş! LGS sonuç!

Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti. LGS tercihlerine göre yapılan yerleştirmeler sonrası, sınavla girilen okulların yüzde 95'inde doluluk sağlandı. LGS tercih sonuçları açıklandı? LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS TERCİH SONUÇLARI

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS YERLEŞME SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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