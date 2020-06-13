LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS'ye giriş bilgileri yayımlandı!
Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 Haziran'da yapılacak olan LGS giriş bilgileri yayımlandı. LGS giriş belgelerinin nasıl alınacağına dair detaylar ve sınavda nelere dikkat edilmeli bütün detaylar haberimizde..
13.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:57
LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme mesajına göre, LGS sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra gibi bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
LGS giriş belgesi almak için tıklayınız..
Belgeyi e-Okul'dan almak için tıklayınız..
SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?
SÖZEL BÖLÜM
Türkçe: 20 soru
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru
Yabancı Dil: 10 soru
SAYISAL BÖLÜM
Matematik: 20 soru
Fen Bilimleri: 40 soru
İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacak.