LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS'ye giriş bilgileri yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 Haziran'da yapılacak olan LGS giriş bilgileri yayımlandı. LGS giriş belgelerinin nasıl alınacağına dair detaylar ve sınavda nelere dikkat edilmeli bütün detaylar haberimizde..

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme mesajına göre, LGS sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra gibi bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. LGS giriş belgesi almak için tıklayınız.. Belgeyi e-Okul'dan almak için tıklayınız.. SINAVDA KAÇ SORU OLACAK? SÖZEL BÖLÜM Türkçe: 20 soru T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru Yabancı Dil: 10 soru SAYISAL BÖLÜM Matematik: 20 soru Fen Bilimleri: 40 soru İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacak.